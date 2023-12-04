- Промес говорил с Семеновым, я пришел и спросил, что случилось. Он спрашивал меня: "Кто ты?", и других ребят тоже: "Кто вы?" Я спросил его: "Кто ты?" И он начал плохие слова говорить. Это эмоции, это футбол, так бывает. Потом мы пожали друг другу руки, все нормально закончилось. Ничего страшного не произошло. Были ли оскорбления со стороны Квинси? Нет, это эмоции.
Напомним, в воскресенье, 3 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Спартак". Встреча завершилась победой грозненского коллектива со счетом 2:1. Перед тем как игроки ушли на перерыв после первого тайма, у нападающего "красно-белых" Квинси Промеса и защитника хозяев поля Мирослава Богосаваца состоялся диалог на повышенных тонах.
"Ахмат" одержал первую победу за 9 матчей в российской Премьер-лиге и набрал 16 очков. Подопечные Мирослава Ромащенко занимают 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.
Источник: "РБ Спорт"
Богосавац: Промес спрашивал меня и других игроков "Ахмата": "Кто ты, кто вы?"
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац рассказал о деталях конфликта с нидерландским форвардом "Спартака" Квинси Промесом в перерыве матча 17-го тура РПЛ (2:1).
Фото: Чемпионат.com