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Джоэль Фамейе - о Рахимове: он повышает голос, кричит, но эти эмоции работают

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Форвард "Рубина" сравнил манеры действующего наставника Рашида Рахимова с экс-тренером "казанцев" Леонидом Слуцким.
Фото: официальный сайт ФК "Рубин"
Нападающий казанского "Рубина" Джоэль Фамейе рассказал журналистам о том, как складываются его отношения с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

"Он открытый, каждого подталкивает к тому, чтобы отдаваться на полную. Подначивает всех на тренировках, играх. Повышает голос, порой кричит и мотивирует. Противоположность Слуцкому? А успех, победы и не должны даваться просто. Крики и эмоции, даже очень сильные, работают", - сказал нападающий в интервью журналистам Sport24.

Ганский форвард принял активное участие в выходе команды в РПЛ по итогам прошлого сезона, забив 11 голов в 30-ти матчах Первой Лиги. В этом же сезоне на счету Фамейе 3 гола в 14-ти матчах, а его "Рубин" расположился на восьмой строчке после 16-ти матчей чемпионата России.

Напомним, что Джоэль Фамейе приехал в Россию из "Динамо" Брест, пополнив ряды "Оренбурга", прежде чем присоединиться к "Рубину" на правах свободного агента.

Рубин Рахимов Фамейе Слуцкий
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