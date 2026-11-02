Соболев - о пенальти в матче с "Крыльями": не забил бы второй, бил бы третий

Фото: ФК "Зенит"

- Я был уверен и в первый раз, и во второй. Первый, к сожалению, не забил, но второй как задумал, так и пробил. Не забил бы второй, бил бы третий раз (смеётся), - приводит слова Соболева пресс-служба " Зенита ".

По словам Соболева, он был уверен в своих ударах.Сегодня, 2 ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Дубль на свой счет записал Александр Соболев, забивший один из мячей с одиннадцатиметровой отметки, также дебютным голом в составе петербуржцев отметился Артем Карпукас.На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе. Волжане располагаются на девятой строчке с 15 баллами.