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Соболев - о пенальти в матче с "Крыльями": не забил бы второй, бил бы третий

Форвард "Зенита" Александр Соболев высказался о незабитом пенальти в матче с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Соболева, он был уверен в своих ударах.

- Я был уверен и в первый раз, и во второй. Первый, к сожалению, не забил, но второй как задумал, так и пробил. Не забил бы второй, бил бы третий раз (смеётся), - приводит слова Соболева пресс-служба "Зенита".

Сегодня, 2 ноября, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Дубль на свой счет записал Александр Соболев, забивший один из мячей с одиннадцатиметровой отметки, также дебютным голом в составе петербуржцев отметился Артем Карпукас.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 30 набранными очками в своем активе. Волжане располагаются на девятой строчке с 15 баллами.

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