Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
22:30
БернлиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
23:15
АрсеналНе начат

Личка: Лаксальт в 2023 году больше не сыграет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о травме полузащитника бело-голубых Диего Лаксальта.
Фото: ФК "Динамо"
"Насколько серьезно повреждение Лаксальта? Думаю, в этом году Диего больше не сыграет, к сожалению", — приводит слова Лички "Матч ТВ".

Лаксальт получил травму в игре 17-го тура РПЛ против "Рубина". Тот матч москвичи выиграли со счетом 1:0. Единственный гол оформил нападающий Константин Тюкавин.

В текущем сезоне уругваец сыграл 17 матчей, в которых смог отдать 4 голевые передачи.

Лаксальт Личка Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится