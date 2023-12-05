"Насколько серьезно повреждение Лаксальта? Думаю, в этом году Диего больше не сыграет, к сожалению", — приводит слова Лички "Матч ТВ".
Лаксальт получил травму в игре 17-го тура РПЛ против "Рубина". Тот матч москвичи выиграли со счетом 1:0. Единственный гол оформил нападающий Константин Тюкавин.
В текущем сезоне уругваец сыграл 17 матчей, в которых смог отдать 4 голевые передачи.
Личка: Лаксальт в 2023 году больше не сыграет
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о травме полузащитника бело-голубых Диего Лаксальта.
Фото: ФК "Динамо"