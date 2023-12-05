– Однозначно центрального защитника. А то и двух. В середину поля, может быть, кого?то. Впереди, как я понимаю, у "Динамо" хороший выбор игроков.
Я ожидал, что придет Личка и построит хороший, атакующий футбол. Они стали более аккуратно и внимательно играть в обороне, меньше пропускать, поэтому начали набирать очки. В начале сезона "Динамо" хорошо играло в первых таймах, а вторые были провальные, – приводит слова Колыванова "РБ Спорт".
После 17-ти сыгранных туров чемпионата России "Динамо" замыкает тройку лидеров РПЛ, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 4 очка. В минувшем туре команда Марцела Лички минимально обыграла "Рубин" со счетом 1:0 благодаря точному удару форварда Константина Тюкавина. В заключительном матче 2023 года "бело-голубые" 10 декабря в Воронеже сыграют с местным "Факелом".
Колыванов: "Динамо" однозначно нужно купить центрального защитника, а то и двух
Бывший нападающий московского "Динамо" и итальянской "Болоньи" Игорь Колыванов ответил на вопрос, какие позиции нужно усилить "бело-голубым" для борьбы за чемпионский титул в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"