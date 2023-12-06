– Бериша, понятно, спровоцировал Абаскаля, но тренеры должны держать себя в руках. Надо находить в себе силы и не вестись. Не он первый, не он последний. Футбол – это все?таки эмоции. Думаю, он получит 2–3 матча дисквалификации, один – условно. "Локомотив" тоже играл без тренера, они обыграли "Зенит". В таких случаях важна роль помощников. Большие клубы должны уметь с этим справляться, – приводит слова Билялетдинова Metaratings.
В минувшее воскресенье, 3 декабря, "Спартак" потерпел поражение от "Ахмата" со счетом 1:2 в выездном матче 17-го тура чемпионата России. По ходу первого тайма полузащитник хозяев Бернард Бериша, празднуя первый гол в ворота "красно-белых", прыгнул двумя ногами в техническую зону рядом с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем. 34-летний испанец в ответ толкнул футболиста в спину, повалив на землю. Главный судья встречи показал Берише желтую карточку, а также удалил главного тренера "Спартака". "Красно-белые" направили обращение по данному инциденту в ЭСК РФС.
Динияр Билялетдинов: Абаскаль получит 2–3 матча дисквалификации, один – условно
Экс-полузащитник ливерпульского "Эвертона" Динияр Билялетдинов предположил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль получит дисквалификацию на 2 или 3 матча за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Беришу.
Фото: ФК "Локомотив"