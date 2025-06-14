"Карпин же ничего нигде не выиграл. И вот теперь у него есть возможность и другие условия, другие деньги, другой состав. Для него это будет часом Х. Если у него не получится в "Динамо", шлейф этот будет за ним везде. И дальше его будут звать уже не "Локомотив", "Спартак" и "Зенит", а "Нижний Новгород", "Факел" и так далее по списку. Потому что тренер ценен победами", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
13 июня пресс-служба московского "Динамо" сообщила о назначении на пост главного тренера команды Валерия Карпина. Контракт столичного клуба с 56-летним специалистом рассчитан на срок до лета 2028 года. При этом Карпин продолжит занимать должность главного тренера сборной России.
В сезоне-2024/25 "Динамо" в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 56 очков, что позволило бело-голубым занять в итоговой турнирной таблице пятое место. Напомним, в последний раз "Динамо" становилось чемпионом страны в 1976 году.
Ловчев: если у Карпина не получится в "Динамо", то дальше его будут звать "Пари НН", "Факел" и так далее
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва