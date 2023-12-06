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"СЭ": Абаскаль не покинет "Спартак" до конца нынешнего сезона

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Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль останется на своем посту до конца сезона-2023/24, сообщает "СЭ".
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, увольнение Абаскаля до конца сезона может произойти из-за форс-мажорной ситуации — крупное поражение от "Крыльев Советов" в последнем матче 2023 года или серия неудачных игр после зимней паузы.

34-летний испанец стал главным тренером московской команды летом 2022 года. В предыдущем сезоне коуч привел красно-белых к третьему месту в РПЛ.

"Спартак" после 17 туров этого сезона располагается на седьмом месте, набрав 27 очков.

Спартак Абаскаль
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