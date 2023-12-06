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Александр Мостовой: "Краснодару" нужно любой ценой побеждать ЦСКА

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Бывший футболист испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"
"Матч против ЦСКА будет очень важным для команды Ивича. Нужно любой ценой побеждать ЦСКА, хотя без Кордобы это будет тяжело. Видно, что команда не знает, как играть без Кордобы, все-таки это лидер", – сказал Мостовой "РБ Спорт".

Противостояние "Краснодара" и ЦСКА пройдет 10 декабря в Краснодаре. Начало — 19:45 (мск).

По итогам 17 туров РПЛ "Краснодар" благодаря победе над "Оренбургом" вернул себе первое место. "Быки" набрали 35 очков. ЦСКА замыкает пятерку лидеров чемпионата России, набрав 28 очков.

Мостовой Краснодар ЦСКА
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