"Матч против ЦСКА будет очень важным для команды Ивича. Нужно любой ценой побеждать ЦСКА, хотя без Кордобы это будет тяжело. Видно, что команда не знает, как играть без Кордобы, все-таки это лидер", – сказал Мостовой "РБ Спорт".
Противостояние "Краснодара" и ЦСКА пройдет 10 декабря в Краснодаре. Начало — 19:45 (мск).
По итогам 17 туров РПЛ "Краснодар" благодаря победе над "Оренбургом" вернул себе первое место. "Быки" набрали 35 очков. ЦСКА замыкает пятерку лидеров чемпионата России, набрав 28 очков.
Александр Мостовой: "Краснодару" нужно любой ценой побеждать ЦСКА
Бывший футболист испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"