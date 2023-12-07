Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
23:15
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
22:30
СтрасбургНе начат

Черданцев отработает матч "Зенит" – "Пари НН" и другие назначения комментаторов на 18-й тур РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Телеканал "Матч ТВ" определился с назначениями комментаторов на игры заключительного тура РПЛ в 2023 году, которые состоятся с 8 по 10 декабря.
Фото: "Матч ТВ"
В эфире федерального телеканала запланирован показ 3 матчей тура с участием "Спартака" и "Зенита", а также центральную встречу между "Краснодаром" и ЦСКА.

С расписанием комментаторов вы можете ознакомиться ниже:



8 декабря (пятница):
"Локомотив" – "Урал" – Нагучев, Пойда

9 декабря (суббота):
"Спартак" – "Крылья Советов" – Трушечкин, Моссаковский
"Ахмат" – "Ростов" – Аксенов, Ахмадов
"Зенит" – "Пари НН" – Черданцев, Богданов

10 декабря (воскресенье)
"Факел" – "Динамо" – Жичкин, Будлянский
"Сочи" – "Оренбург" – Моссаковский
"Краснодар" – ЦСКА – Шнякин, Перминов
"Балтика" – "Рубин" – Генич, Денисов

Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Черданцев Генич Шнякин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится