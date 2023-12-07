В эфире федерального телеканала запланирован показ 3 матчей тура с участием "Спартака" и "Зенита", а также центральную встречу между "Краснодаром" и ЦСКА.
С расписанием комментаторов вы можете ознакомиться ниже:
8 декабря (пятница):
"Локомотив" – "Урал" – Нагучев, Пойда
9 декабря (суббота):
"Спартак" – "Крылья Советов" – Трушечкин, Моссаковский
"Ахмат" – "Ростов" – Аксенов, Ахмадов
"Зенит" – "Пари НН" – Черданцев, Богданов
10 декабря (воскресенье)
"Факел" – "Динамо" – Жичкин, Будлянский
"Сочи" – "Оренбург" – Моссаковский
"Краснодар" – ЦСКА – Шнякин, Перминов
"Балтика" – "Рубин" – Генич, Денисов
Черданцев отработает матч "Зенит" – "Пари НН" и другие назначения комментаторов на 18-й тур РПЛ
Телеканал "Матч ТВ" определился с назначениями комментаторов на игры заключительного тура РПЛ в 2023 году, которые состоятся с 8 по 10 декабря.
Фото: "Матч ТВ"