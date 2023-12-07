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Тикнизян: Санкт-Петербург - футбольная столица России, факт. "Зенит" доминирует на протяжении последних лет

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Латераль "Локомотива" Наир Тикнизян не считает, что победа его команды над "Зенитом" в минувшем туре вернула футбольную столицу в Москву.
Фото: "СЭ"
Фулл-бэк "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян высказался о противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга на футбольном поле.

"Футбольная столица России? "Зенит" доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург. Это факт", — приводит слова Тикнизяна издание Sport24.

В текущем сезоне "Локомотив" дважды обыграл "Зенит" в чемпионате: 2:1 дома и 3:1 в гостях. Также среди московских команд двумя победами над действующим чемпионом страны отметилось "Динамо": 3:2 (в чемпионате) и 1:0 (в кубке).

Тикнизян Локомотив Зенит
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