Фулл-бэк "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян высказался о противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга на футбольном поле.
"Футбольная столица России? "Зенит" доминирует на протяжении пяти последних лет. Поэтому думаю, что Санкт-Петербург. Это факт", — приводит слова Тикнизяна издание Sport24.
В текущем сезоне "Локомотив" дважды обыграл "Зенит" в чемпионате: 2:1 дома и 3:1 в гостях. Также среди московских команд двумя победами над действующим чемпионом страны отметилось "Динамо": 3:2 (в чемпионате) и 1:0 (в кубке).
Тикнизян: Санкт-Петербург - футбольная столица России, факт. "Зенит" доминирует на протяжении последних лет
Латераль "Локомотива" Наир Тикнизян не считает, что победа его команды над "Зенитом" в минувшем туре вернула футбольную столицу в Москву.
Фото: "СЭ"