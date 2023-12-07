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Канчельскис: нынешний “Спартак” боролся бы за выживание в РПЛ лет 10 назад

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Бывший игрок ЦСКА Андрей Канчельскис считает, что нынешний “Спартак” 10 лет назад боролся бы за выживание в чемпионате России по футболу.
Фото: ФК "Спартак"
– Если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз. Нынешний “Спартак”, например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал.

Московский “Спартак” после 17 туров чемпионата России по футболу сумел записать в собственный актив 27 очков. Коллектив Гильермо Абаскаля занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

В настоящее время в РПЛ лидирует “Краснодар”. “Быки” имеют на своем счету 35 баллов. Они опережают петербургский “Зенит”, который располагается на втором месте, на два очка.

Источник: “РБ Спорт”

Канчельскис Спартак
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