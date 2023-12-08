Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, выступавший также за московский "Спартак", поделился мнением относительно перспектив Георгия Джикии в "Спартаке".
"Он слишком часто ошибался. А сейчас на роль ведущего защитника претендует Бабич. А Джикии надо работать, доказывать, что он может быть надежным. Всё от него зависит. Если тренер так резко поменял к нему отношение, то тут надо разбираться. И начинать при этом с себя. Менять команду не надо. Нужно зиму отработать. Если он хорошо проведет предсезонку, то должен играть", - приводит слова Билялетдинова источник.
Динияр Билялетдинов, являющийся воспитанником "Локомотива", провел в составе "Спартака" два года. В январе 2012-го красно-белые заплатили "Эвертону" за его трансфер 6.7 миллионов евро, но уже в феврале 2014-го Билялетдинов был отдан в аренду в "Анжи". За "Спартак" Билялетдинов провел в общей сложности 29 матчей и отметился в них четырьмя забитыми мячами.
Источник: "Евро-футбол"
Динияр Билялетдинов: Джикия слишком часто ошибался, сейчас на роль ведущего защитника "Спартака" претендует Бабич
Экс-игрок "Спартака" Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию с потерей центральным защитником и экс-капитаном красно-белых Георгием Джикией места в основном составе команды.
Фото: "СЭ"