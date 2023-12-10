– Сыграю ли за сборную в 2024 году? Да мне нужно разобраться с собой сначала. На сборную пока не смотрю. Может быть (сыграю), конечно, — цитирует Зобнина ТАСС.
Свой последний матч в составе сборной России Роман Зобнин провел 14 ноября 2021 года. Тогда национальная команда проиграла хорватам со счетом 0:1 в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. После этого полузащитник приостановил свою карьеру в сборной.
Напомним, 29-летний Роман Зобнин в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах московского “Спартака”. Он записал в собственный актив один гол.
Зобнин может вернуться в сборную России в 2024 году
Полузащитник московского “Спартака” Роман Зобнин ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в сборную России в 2024 году.
Фото: ФК "Спартак"