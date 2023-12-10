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Зобнин может вернуться в сборную России в 2024 году

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Полузащитник московского “Спартака” Роман Зобнин ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в сборную России в 2024 году.
Фото: ФК "Спартак"
– Сыграю ли за сборную в 2024 году? Да мне нужно разобраться с собой сначала. На сборную пока не смотрю. Может быть (сыграю), конечно, — цитирует Зобнина ТАСС.

Свой последний матч в составе сборной России Роман Зобнин провел 14 ноября 2021 года. Тогда национальная команда проиграла хорватам со счетом 0:1 в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. После этого полузащитник приостановил свою карьеру в сборной.

Напомним, 29-летний Роман Зобнин в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах московского “Спартака”. Он записал в собственный актив один гол.

Зобнин Сборная России Спартак
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