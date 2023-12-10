Ловчев – о “Спартаке”: качели — от одной игры в восторге, а от второй — плюются
Экс-футболист “Спартака” Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых над самарскими “Крыльями Советов” (3:0) в 18-м туре чемпионата России по футболу.
В 18-м туре Российской Премьер-Лиги московский “Спартак” на своем поле сыграл с самарскими “Крыльями Советов”. Подшефные Гильермо Абаскаля добыли викторию. Счет встречи – 3:0 в пользу красно-белых. В их составе забитыми мячами отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.
Сейчас в активе “Спартака” 30 очков. Москвичи занимают пятую позицию в таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева