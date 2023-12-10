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Быстров: “Спартак” не сможет навязать борьбу “Зениту”, потому что у них Абаскаль

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстро объяснил, почему московский “Спартак” не сможет создать конкуренцию петербургскому “Зениту” за чемпионство в РПЛ.
Фото: РИА Новости
— “Зенит” был и будет фаворитом, а кто навяжет борьбу — хотелось бы чтобы таких клубов было больше. “Спартак” не сможет навязать борьбу, потому что у них Абаскаль.

В настоящее время петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 очков. Подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице. При этом “Краснодар”, который располагается на второй строчке с 35 баллами, имеет игру в запасе. Что касается московского “Спартака”, то он набрал 30 очков. Коллектив Гильермо Абаскаля занимает пятую позицию.

Источник: “Матч ТВ”

Быстров Спартак Зенит Абаскаль
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