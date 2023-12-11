- В этом году и в этом турнире всё в руках "Краснодара". "Зенит" постоянно преподносит сюрпризы и даёт "Краснодару" идти на первом месте. Каждый год "Зенит" даёт кому-то шанс. В этом году "Краснодар" пока решил им воспользоваться. Учитывая, что ещё из "Зенита" может Вендел уйти, "Краснодар" выглядит чуть большим фаворитом в гонке за чемпионство? Если Вендел уйдёт, то это будет огромная потеря для "Зенита". Поэтому у "Краснодара" все шансы, если они ещё в перерыве усилятся хорошими игроками. Тогда "Краснодар" - серьёзный конкурент, - передаёт слова Попова Metaratings.ru.
По итогам осенней части сезона лидером Российской премьер-лиги является "Краснодар", набравший 38 очков в 18 сыгранных матчах. На 2 очка от чёрно-зелёных отстаёт действующий чемпион "Зенит", выигрывавший золотые медали в пяти последних чемпионатах подряд.
26-летний бразильский центральный полузащитник Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. Летом 2023 года футболист отказался возвращаться из отпуска из Бразилии, заявив о своём желании перейти в другой клуб, и пропустил предсезонную подготовку, однако в конце концов вернулся в расположение сине-бело-голубых. В 18 сыгранных матчах текущего сезона во всех турнирах Вендел забил 4 года и отдал 6 результативных передач.
Попов: каждый год "Зенит" даёт кому-то шанс, в этом году пользуется "Краснодар". Возможный уход Вендела - потеря
Экс-защитник "Рубина" Алексей Попов прокомментировал чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"