- Какой российский клуб самый популярный в Испании? Сейчас, конечно, "Зенит". О нем говорят больше всего. Это понятно, ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках. В Испании смотрят такие турниры и видят там в основном питерцев. Хотя люди, которые следят за футболом, знают и ЦСКА, и "Локомотив", и "Спартак" с "Ростовом". У них были победы над "Реалом" и "Севильей".
"Зенит" - действующий чемпион России. Этот чемпионский титул стал для "сине-бело-голубых" пятым подряд и десятым за всю историю клуба из Санкт-Петербурга. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак трижды становился лучшим тренером российской Премьер-лиги. "Зенит" является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Наивысшим достижением в Лиге чемпионов для команды с берегов Невы была 1/8 финала.
В этом сезоне подопечные Семака занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 сыгранных турах. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет два балла.
Источник: "СЭ"
Деограсия: самый популярный российский клуб в Испании - "Зенит"
Испанский наставник "Оренбурга" Давид Деограсия назвал "Зенит" - самым популярным российским клубом у себя на родине.
Фото: ТАСС