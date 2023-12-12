Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ланс
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
ПСВ
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
Наполи
23:00
БрагаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
БаварияНе начат
Унион
23:00
Реал МадридНе начат
Интер
23:00
Реал СосьедадНе начат

Sport24: экс-спортдир “Зенита” Рибалта сомневается насчет работы в “Спартаке”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Популярный испанский футбольный менеджер Хавьер Рибалта может отказаться от работы в московском “Спартаке”.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, Рибалта сомневается в переходе в “Спартак”. Красно-белые, которые хотели бы назначить Хавьера на пост спортивного директора, так и не сделали менеджеру конкретное предложение. В то же время у испанца появились варианты работы в клубах Европы.

Напомним, последним местом работы Рибалты является французский “Марсель”. Команду Лиги 1 он покинул в октябре текущего года. Примечательно, что с 2018 по 2021 год Хавьер занимал должность спортивного директора в петербургском “Зените”.

Источник: Sport24

Зенит Спартак Рибалта
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится