Как сообщает источник, Рибалта сомневается в переходе в “Спартак”. Красно-белые, которые хотели бы назначить Хавьера на пост спортивного директора, так и не сделали менеджеру конкретное предложение. В то же время у испанца появились варианты работы в клубах Европы.
Напомним, последним местом работы Рибалты является французский “Марсель”. Команду Лиги 1 он покинул в октябре текущего года. Примечательно, что с 2018 по 2021 год Хавьер занимал должность спортивного директора в петербургском “Зените”.
Источник: Sport24
Sport24: экс-спортдир “Зенита” Рибалта сомневается насчет работы в “Спартаке”
Популярный испанский футбольный менеджер Хавьер Рибалта может отказаться от работы в московском “Спартаке”.
Фото: ФК "Зенит"