Агент игрока заявил, что слухи о возможном переходе его клиента в "Коринтианс" являются ложью. Ранее сообщалось, что Роберт Ренан может перейти в английский "Вест Хэм" транзитом через бразильский "Коринтианс".
Бразилец присоединился к команде Сергея Семака в январе 2023 года и провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Источник: "СЭ"
Агент Ренана отрицает, что бразильский защитник может перейти из "Зенита" в "Вест Хэм"
Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника "Зенита" Ренана, опроверг слухи о возможном трансфере игрока.
Фото: ФК "Зенит"