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Агент Ренана отрицает, что бразильский защитник может перейти из "Зенита" в "Вест Хэм"

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Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника "Зенита" Ренана, опроверг слухи о возможном трансфере игрока.
Фото: ФК "Зенит"
Агент игрока заявил, что слухи о возможном переходе его клиента в "Коринтианс" являются ложью. Ранее сообщалось, что Роберт Ренан может перейти в английский "Вест Хэм" транзитом через бразильский "Коринтианс".

Бразилец присоединился к команде Сергея Семака в январе 2023 года и провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: "СЭ"

Зенит Ренан Российские трансферы
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