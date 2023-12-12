"Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться - посмотрим", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Ранее СМИ сообщали, что петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере бразильского вингера Артура из "Палмейраса". В текущем сезоне Артур провел за бразильский "Палмейрас" 43 матча, в которых отметился 10-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.
Семак - о возможном трансфере Артура: нам нужно усиливаться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном трансфере Артура.
Фото: ФК "Зенит"