Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
ХеккенНе начат
Славия Прага
20:45
СерветтНе начат
ЛАСК
20:45
ТулузаНе начат
Сент Жиллуаз
20:45
ЛиверпульНе начат
Ренн
20:45
ВильярреалНе начат
Байер
20:45
МольдеНе начат
Панатинаикос
20:45
Маккаби ХайфаНе начат
Рома
20:45
ШерифНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ШтурмНе начат
Олимпиакос
23:00
ТСЦНе начат
Ракув
23:00
АталантаНе начат
Арис Лимассол
23:00
СпартаНе начат
Аякс
23:00
АЕК АфиныНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ФрайбургНе начат
Бетис
23:00
Глазго РейнджерсНе начат
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
МарсельНе начат

Никита Чернов: у "Спартака" всё хорошо, нам никто не нужен. Все, кто был нужен - пришли

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался об укомплектованности состава красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Кого из игроков "Крыльев Советов" позвал бы в "Спартак"? Нам никто не нужен. У нас всё хорошо. Все, кто нужен был, пришли. У нас большие шансы во второй половине сезона бороться за лидерство. Всё нормально. Если дальше будем так же играть, всё будет хорошо, - передаёт слова Чернова Sport24.

По итогам осенней части сезона-2023/2024 московский "Спартак" занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место, набрав 30 очков в 18 сыгранных матчах. Летом 2023 года команду пополнили нападающий Тео Бонгонда, атакующий полузащитник Хесус Медина, левый защитник Олег Рябчук, центральный защитник Срджан Бабич.

Спартак Чернов Н Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится