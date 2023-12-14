- Кого из игроков "Крыльев Советов" позвал бы в "Спартак"? Нам никто не нужен. У нас всё хорошо. Все, кто нужен был, пришли. У нас большие шансы во второй половине сезона бороться за лидерство. Всё нормально. Если дальше будем так же играть, всё будет хорошо, - передаёт слова Чернова Sport24.
По итогам осенней части сезона-2023/2024 московский "Спартак" занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место, набрав 30 очков в 18 сыгранных матчах. Летом 2023 года команду пополнили нападающий Тео Бонгонда, атакующий полузащитник Хесус Медина, левый защитник Олег Рябчук, центральный защитник Срджан Бабич.
Никита Чернов: у "Спартака" всё хорошо, нам никто не нужен. Все, кто был нужен - пришли
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался об укомплектованности состава красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"