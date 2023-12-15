– У нас каждый клуб планирует приобрести Севикяна. Дня не проходит, чтобы не было комментариев по этому игроку. Это все пока, возможно, чьи-то планы. Когда будут поступать предложения – рассмотрим. О чьих-то планах нам неизвестно, – цитирует генерального директора "Пари НН" "Матч ТВ".
Контракт "Пари НН" с полузащитником сборной Армении Эдгаром Севикяном рассчитан до конца сезона-2024/25. В нынешнем сезоне 22-летний уроженец Москвы забил 7 голов в 24 играх за поволжскую команду. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро. Ранее инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале написал, что лидер таблицы Российской Премьер-Лиги "Краснодар" изучает вариант трансфера полузащитника "Пари НН".
Гендиректор "Пари НН" – об интересе "Краснодара": каждый клуб планирует приобрести Севикяна
Гендиректор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на новость о том, что "Краснодар" рассматривает вариант трансфера полузащитника поволжской команды и сборной Армении Эдгара Севикяна.
Фото: ФК "Пари НН"