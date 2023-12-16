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Сычев — о Дзюбе: оцениваю его игру на отлично. Лидер команды, не все упирается в голы

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Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев рассказал о своём отношении к нападающему команды Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"
"Оцениваю игру Артема Дзюба в этой части сезона на отлично. Лидер команды, видно, что очень полезен, помогает команде. Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально. Не все упирается в голы, как говорил Вадим Валентинович Евсеев", — сказал Сычев.

Артём Дзюба выступает за московскую команду с февраля 2022 года. Изначально нападающий подписал с железнодорожниками контракт до конца сезона, однако затем стороны активировали опцию продления ещё на один год. Действующее соглашение Дзюбы также может быть продлено ещё на один год.

Источник: ТАСС.

Сычев Дзюба Локомотив
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