- В "Сочи" едет хороший испанский специалист. Другое дело, сможет ли он помочь "Сочи"? Думаю, "Сочи" стыков не избежит, будет очень сильная борьба, чтобы не вылететь. Я рад, что испанцы приходят в футбол. ...Но очень грустно, насколько нет доверия к российским тренерам, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.
15 декабря официальные интернет-ресурсы "Сочи" объявили о назначении на должность главного тренера 46-летнего испанца Роберта Морено. Ранее Морено самостоятельно тренировал сборную Испании, "Монако" и испанскую "Гранаду". "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам осенней части сезона, набрав 11 очков в 18 матчах.
Селюк: Морено хороший специалист, но сможет ли он помочь "Сочи"? Грустно, насколько нет доверия к российским тренерам
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение на пост главного тренера "Сочи" испанского специалиста Роберта Морено.
Фото: youtube.com