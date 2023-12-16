- Это пока всего лишь слухи. У Джикии действующий контракт со "Спартаком". То, что он сейчас не попадает в стартовый состав - это временная ситуация. Просто тренер так видит. Георгий, конечно, пригодится команде. Он опытный футболист, капитан команды, легенда "Спартака". Так что, думаю, расставаться с ним не стоит. Джикия ещё принесёт команде пользу - это сильный защитник, который входит в сборную нашей страны по футболу. А в порядке ли он будет, зависит уже от него самого, - передаёт слова Гладилина "Чемпионат".
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне выпал из основного состава красно-белых. Футболист провёл только 9 матчей во всех турнирах без результативных действий и не играл в Российской премьер-лиге с начала сентября. При этом Георгий был вызван на один из сборов сборной России и принял участие в товарищеском матче против сборной Кении (2:2).
Ранее появилась информация о трансферном интересе к Джикии со стороны "Краснодара", который может покинуть центральный защитник Хуниор Алонсо.
Гладилин: Джикия ещё принесёт "Спартаку" пользу, расставаться с ним не стоит
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном переходе центрального защитника красно-белых Георгия Джикии в "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"