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Круговой: согласен, что такие футболисты, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет. У него был дикий талант

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Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился мнением о бывшем игроке "сине-бело-голубых" и сборной России Андрее Аршавине.
Фото: ФК "Зенит"
- Согласен с высказыванием Андрея Аршавина, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. С Андреем Сергеевичем тяжело не согласиться. У него реально был дикий талант. Если он так сказал, значит, так оно и есть: раз в 50 лет рождается один Аршавин. Были хотя бы близкие по уровню игроки за этот период? Многие были. Просто кто-то держится, кто-то – сходит раньше.

Андрей Аршавин является воспитанником петербургского "Зенита". За свою карьеру нападающий провел 376 матчей в сине-бело-голубой футболке, в которых отличился 80 забитыми голами и 108 результативными передачами на партнеров. В составе клуба с берегов Невы Аршавин трижды становился чемпионом России, обладателем Кубка Премьер-лиги, Суперкубка России, Кубка и Суперкубка УЕФА. С национальной сборной России Андрей Сергеевич выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. В 74 официальных играх за сборную форвард записал на свой счет 17+20 по системе гол плюс пас.

Источник: Metaratings.ru

Круговой Аршавин
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