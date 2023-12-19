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Агент Кучаева - об интересе "Балтики": Константин сейчас на отдыхе. Переговоры с ЦСКА о продлении контракта были

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Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев отреагировал на вопрос об интересе к игроку со стороны калининградской "Балтики".
Фото: ПФК ЦСКА
- Константин сейчас на отдыхе. Он отдыхает и готовится к предстоящим предсезонным сборам. Переговоры с ЦСКА о продлении контакта? Они были, - передаёт слова Клюева "Чемпионат".

Ранее появлялась информация о трансферном интересе калининградской "Балтики", главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, к 25-летнему полузащитнику "армейцев" Константину Кучаеву. Действующий контракт Кучаева с красно-синими истекает в июне 2024 года, в текущем сезоне на его счету 15 сыгранных матчей во всех турнирах без результативных действий.

ЦСКА Балтика Кучаев Российские трансферы
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