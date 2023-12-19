- Константин сейчас на отдыхе. Он отдыхает и готовится к предстоящим предсезонным сборам. Переговоры с ЦСКА о продлении контакта? Они были, - передаёт слова Клюева "Чемпионат".
Ранее появлялась информация о трансферном интересе калининградской "Балтики", главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, к 25-летнему полузащитнику "армейцев" Константину Кучаеву. Действующий контракт Кучаева с красно-синими истекает в июне 2024 года, в текущем сезоне на его счету 15 сыгранных матчей во всех турнирах без результативных действий.
Агент Кучаева - об интересе "Балтики": Константин сейчас на отдыхе. Переговоры с ЦСКА о продлении контракта были
Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев отреагировал на вопрос об интересе к игроку со стороны калининградской "Балтики".
Фото: ПФК ЦСКА