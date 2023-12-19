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Круговой: зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место

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Защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой высказался о чемпионской гонке с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" намного интересней выглядит сейчас. "Зенит" всегда прибавляет после зимней паузу. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место. Сейчас зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место", - цитирует Кругового "СЭ".

Напомним, что после 18-ти туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на два очка. В текущем сезоне 25-летний защитник петербургского клуба принял участие в 18-ти матчах "Зенита" во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Круговой Зенит Краснодар
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