"Краснодар" намного интересней выглядит сейчас. "Зенит" всегда прибавляет после зимней паузу. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место. Сейчас зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место", - цитирует Кругового "СЭ".
Напомним, что после 18-ти туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на два очка. В текущем сезоне 25-летний защитник петербургского клуба принял участие в 18-ти матчах "Зенита" во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Круговой: зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место
Защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой высказался о чемпионской гонке с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"