"Ухожу ли я из "Сочи"? Первый раз слышу об этом от вас, ничего не знаю", - цитирует Джорджевича "РБ Спорт".
Центральный нападающий Лука Джорджевич перешел в "Сочи" в сентябре прошлого года. Летом этого года стороны продлили контракт до конца июня 2025 года. В этом сезоне 29-летний черногорский форвард провел за сочинский клуб 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
Джорджевич - об уходе из "Сочи": первый раз об этом слышу
Форвард "Сочи" Лука Джорджевич прокомментировал информацию о возможном уходе из команды этой зимой.
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