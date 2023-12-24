- Как ко мне относятся в Краснодаре и Уфе? Когда приезжаю в Краснодар, меня всегда узнают. Там очень любят "Кубань", хоть она и переживает не лучшие времена. Считаю, что периоды в Краснодаре и Уфе были для меня очень хорошими и успешными. В Уфе тоже переживают за футбол, но сейчас и там не лучшие времена. Надеюсь, что "Кубань" и "Уфа" получат то, что заслуживают. Башкирия - богатая республика, а для Краснодара одного футбольного клуба маловато. Кубанское дерби многим было бы интересно, - приводит слова Беленова Metaratings.ru.
37-летний голкипер воронежского "Факела" Александр Беленов выступал за краснодарскую "Кубань" в период с июля 2011 года по июль 2016 года. В составе "Уфы" Беленов также провёл пять лет - с февраля 2017 года по июль 2022 года. После сезона в казанском "Рубине" Александр в июле 2023 года подписал на правах свободного агента контракт с воронежским "Факелом". В 14 сыгранных за воронежцев матчах во всех турнирах голкипер пропустил 14 голов, 5 игр завершил без пропущенных мячей.
По итогам осенней части Российской премьер-лиги "Факел" находится на 11 месте, набрав 21 очко в 18 матчах.
Вратарь "Факела" Беленов: периоды в "Кубани" и "Уфе" были для меня очень хорошими и успешными
Вратарь "Факела" Александр Беленов рассказал о том, какие клубы оставили наибольший след в его карьере.
Фото: РПЛ