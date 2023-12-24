Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Челси2 тайм

Агент Хлусевича: переговоры ни с кем из "Спортинга" не вели, думаю, это какой-то фейк

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент защитника "Спартака" Даниила Хлусевича Олег Мавренков прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны лиссабонского "Спортинга".
Фото: РПЛ
- Ничего про это не слышал, не знаю ни про какой "Спортинг". Переговоры ни с кем из "Спортинга" не вели. Думаю, это какой-то фейк, - передаёт слова Мавренкова Matchtv.ru.

Ранее в португальских СМИ появилась информация, что 22-летний левый защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич входит в список игроков, которых "Спортинг" из Лиссабона может подписать в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету футболиста 19 матчей за красно-белых во всех турнирах, 3 забитых гола и 1 результативный пас.

Спартак Спортинг Хлусевич Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится