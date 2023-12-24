"Спартак" и "Адана Демирспор" действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил. Согласился бы Эндрю на переход в "Спартак"? Это вполне возможно", - приводит слова Амаара "РБ Спорт".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе московского "Спартака" к игроку турецкой "Аданы Демирспор" Эндрю Гравильону. Также агент защитника сообщал о том, что московское "Динамо" предложило 5 млн евро за трансфер игрока. В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Гваделупы провел за турецкий клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermakt оценивает Гравильона в 4,7 млн евро. "Спартак" ушел на зимнюю паузу, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Агент Гравильона: "Спартак" и "Адана Демирспор" действительно общаются между собой
Агент Мохамед Амаар, представляющий интересы Эндрю Гравильона подтвердил переговоры "Спартака" и "Аданы Демирспор" по переходу игрока.
Фото: ФК "Адана Демирспор"