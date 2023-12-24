"В данный момент предложений по Валентину нет", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Валентин Вада, играющий на позиции центрального полузащитника, присоединился к "Рубину" осенью этого года. Стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел за казанцев 12 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу на партнеров.
Агент Вады: в данный момент предложений по игроку нет
Футбольный агент хавбека "Рубина" Валентина Вады Яго Рама Лопес заявил, что по его клиенту сейчас никаких предложений нет.
Фото: ФК "Рубин"