- "Интер" больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример. Все футболисты "Интера" - единое целое, у каждого своя понятная позиция. Они играют 5-3-2, работают с Индзаги уже два-три года, становятся лучше и лучше. За их тактикой интересно следить и подмечать, - цитирует Ивича "Чемпионат".
46-летний сербский специалист Владимир Ивич занял пост главного тренера "Краснодара" в январе 2023 года. Под его руководством "быки" завершили чемпионат России-2022/2023 на шестом месте, а по итогам осенней части сезона-2023/2024 возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав в 18 матчах 38 очков.
По ходу 2023 года чёрно-зелёные удерживали длительную беспроигрышную серию в РПЛ, которая длилась с апреля по октябрь, затронув два чемпионата, и составила в итоге 18 матчей.
Наставник "Краснодара" Ивич: из европейских команд беру пример с "Интера" Индзаги
Сербский главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал, какой европейский клуб является для него ориентиром в собственной работе.
Фото: ФК "Краснодар"