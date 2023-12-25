"К нему действительно есть интерес от "Балтики". Но стороны пока не договорились", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Центральный защитник Олег Кожемякин присоединился к "СКА-Хабаровск" в минувшее летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Стороны подписали контракт до лета 2024 года, однако соглашение может быть продлено еще на один год. В этом сезоне 28-летний Кожемякин сыграл за хабаровскую команду 18 матчей и забил три гола.
Агент подтвердил, что "Балтика" интересуется защитником "СКА-Хабаровска" Кожемякиным
Футбольный агент Андрей Талаев рассказал, что "Балтика" интересуется защитником "СКА-Хабаровска" Олегом Кожемякиным.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"