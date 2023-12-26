– Все мы прекрасно знаем, что "Краснодар" 4–5 лет назад играл в сверхатакующий футбол. Такой была философия Сергея Николаевича. Он говорил: "Даже если мы будем выигрывать 2:0 или 3:0 – нужно все равно бежать вперед и забивать, забивать и забивать". Я об этом не понаслышке знаю. Это и мешало завоевывать самые высокие места.
Сейчас мнение Сергея Николаевича поменялось – и это хорошо. Мы видим, как "Краснодар" играет в прагматичный футбол. Если ведут 1:0, сыграют от обороны. Думаю, что сейчас все довольны: и Сергей Николаевич как владелец клуба, и футболисты, болельщики, – приводит слова 51-летнего специалиста "Чемпионат".
Владимир Ивич был утвержден в должности главного тренера "Краснодара" в январе 2023 года. По итогам прошлого сезона команда под руководством сербского специалиста с 50 очками заняла 4-е место в чемпионате России, опередив по дополнительным показателям московский ЦСКА. Кроме того, в этом году "Краснодар" пробился в финал Кубка страны, уступив в серии пенальти "армейцам" и остановившись в шаге от дебютного трофея в истории клуба.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Краснодар" стал "зимним чемпионом", завершив первую часть сезона на верхней строчке в таблице с 38 очками. "Быки" на 2 очка опережают ближайшего преследователя – бессменного чемпиона России последних 5 лет "Зенит". "Динамо" замыкает тройку лидеров, набрав 32 очка.
Аленичев: Галицкий говорил, что даже при 3:0 нужно бежать вперед и забивать. Это мешало "Краснодару"
Бывший главный тренер "Спартака" и "Енисея" Дмитрий Аленичев оценил изменение стиля игры "Краснодара" с приходом Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"