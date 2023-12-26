Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл Юнайтед
1 - 3 1 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Шеффилд Юнайтед
2 - 3 2 3
Лутон ТаунЗавершен
Борнмут
3 - 0 3 0
ФулхэмЗавершен
Бёрнли
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм

Аленичев: приход Амарала – очень хорошее приобретение. Таких людей не хватало "Спартаку"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" и бывший главный тренер "красно-белых" Дмитрий Аленичев оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
– Амарал был в "Бенфике" скаутом. Тем не менее, он эту работу знает. Считаю, что приход Амарала – это очень хорошее приобретение. Потому что "Спартак" может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало "Спартаку", – цитирует 51-летнего специалиста "Чемпионат".

В минувшую пятницу, 22 декабря, пресс-служба "Спартака" анонсировала назначение Томаша Амарала на пост спортдиректора клуба. 32-летний португальский специалист, ранее работавший старшим скаутом в лиссабонской "Бенфике", вступит в должность с 1 января 2024 года. Британец Пол Эшуорт, ранее являвшийся спортдиректором "красно-белых", перемещен на работу техническим директором.

По итогам 18-ти сыгранных туров РПЛ "Спартак" идет пятым в таблице, набрав 30 очков. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидера "Краснодара" на 8 очков.

Спартак Бенфика Амарал Аленичев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится