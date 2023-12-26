– Амарал был в "Бенфике" скаутом. Тем не менее, он эту работу знает. Считаю, что приход Амарала – это очень хорошее приобретение. Потому что "Спартак" может подписывать хороших футболистов. На мой взгляд, таких людей, одного из главных по спортивной части, не хватало "Спартаку", – цитирует 51-летнего специалиста "Чемпионат".
В минувшую пятницу, 22 декабря, пресс-служба "Спартака" анонсировала назначение Томаша Амарала на пост спортдиректора клуба. 32-летний португальский специалист, ранее работавший старшим скаутом в лиссабонской "Бенфике", вступит в должность с 1 января 2024 года. Британец Пол Эшуорт, ранее являвшийся спортдиректором "красно-белых", перемещен на работу техническим директором.
По итогам 18-ти сыгранных туров РПЛ "Спартак" идет пятым в таблице, набрав 30 очков. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидера "Краснодара" на 8 очков.
Аленичев: приход Амарала – очень хорошее приобретение. Таких людей не хватало "Спартаку"
Экс-полузащитник "Спартака" и бывший главный тренер "красно-белых" Дмитрий Аленичев оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"