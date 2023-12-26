– В этом году из-за плотного графика часто не попадала на домашние игры. Поэтому немного выпала из новостной повестки, не очень пристально слежу за тем, что происходит вокруг команды. Но от этого не перестаю болеть, поддерживаю "Спартак" и стараюсь следить за соцсетями клуба.
Какое место займет "Спартак" по итогам чемпионата России? Не знаю, сложно сказать, но я надеюсь, что первое (смеется), – приводит слова 23-летней гимнастки Газета.ru.
По итогам 18-ти сыгранных туров РПЛ "Спартак" идет пятым в таблице, набрав 30 очков. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидера "Краснодара" на 8 очков. Турнирная дистанция между "красно-белыми" и располагающимся на второй строчке "Зенитом" насчитывает 6 очков.
В минувшую пятницу, 22 декабря, пресс-служба "Спартака" анонсировала назначение Томаша Амарала на пост спортдиректора клуба. 32-летний португальский специалист, ранее работавший старшим скаутом в лиссабонской "Бенфике", вступит в должность с 1 января 2024 года. Британец Пол Эшуорт, ранее являвшийся спортдиректором "красно-белых", перемещен на работу техническим директором.
Гимнастка Мельникова: надеюсь, "Спартак" займет первое место в нынешнем сезоне РПЛ
Олимпийская чемпионка в командном первенстве по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выразила надежду, что московский "Спартак" выиграет Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2023/24.
Фото: Global Look Press