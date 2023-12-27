"Во второй части сeзона мы хотим испрaвить турнирное положение. Нaдеюсь, будем побеждать и подниматься в таблице. Конечно, нам неприятно находиться так низко. Есть дocтаточное количество игр, чтобы исправить ситуацию, мы будем делать всё возможное", - цитирует Оганесяна Metaratings.
По итогам 18-ти туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче плей-офф Кубка России команда обыграла московский "Спартак" со счетом 1:0. Оганесян присоединился к "Оренбургу" из "Спартака" летом 2023 года за 500 тысяч евро. 22-летний игрок провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро, согласно данным интернет-портала Transfermarkt. Контракт Оганесяна с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Полузащитник "Оренбурга" Оганесян: во второй части сeзона мы хотим испрaвить турнирное положение
Полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян рассказал о целях команды на вторую часть сезона РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"