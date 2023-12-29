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Агент Арбузова: разговоры с “Балтикой” есть, диалог ведется

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Алексей Сафонов, агент игрока ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал слухи о том, что его клиент Ярослав Арбузов может перейти в калининградскую “Балтику”.
Фото: "Матч ТВ"
– Разговоры с “Балтикой” есть, диалог ведется, но игрок перешел, когда договор подписали все стороны. Сейчас этого нет, — приводит слова агента “Матч ТВ”.

Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях опубликовал информацию о том, что полузащитник московского ЦСКА Ярослав Арбузов в ближайшее время станет игроком калининградской “Балтики”. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов рублей.

ЦСКА Арбузов Балтика Российские трансферы
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