– Разговоры с “Балтикой” есть, диалог ведется, но игрок перешел, когда договор подписали все стороны. Сейчас этого нет, — приводит слова агента “Матч ТВ”.
Ранее журналист Иван Карпов в своих социальных сетях опубликовал информацию о том, что полузащитник московского ЦСКА Ярослав Арбузов в ближайшее время станет игроком калининградской “Балтики”. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов рублей.
Агент Арбузова: разговоры с “Балтикой” есть, диалог ведется
Алексей Сафонов, агент игрока ЦСКА Ярослава Арбузова, прокомментировал слухи о том, что его клиент Ярослав Арбузов может перейти в калининградскую “Балтику”.
Фото: "Матч ТВ"