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БёрнлиЗавершен
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БрентфордЗавершен
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СалернитанаЗавершен

Каррера: Промес - однозначно лучший игрок "Спартака" в этом году

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера выбрал лучшего футболиста "красно-белых" в 2023-м году.
Фото: "Чемпионат"
"Промес — однозначно лучший игрок "Спартака" в этом году. У него есть класс, это лидер команды", - цитирует специалиста источник.

Напомним, московский "Спартак" становился чемпионом России в сезоне 2016/17 с Квинси Промесом в составе и Массимо Каррерой на посту главного тренера. В текущем сезоне "красно-белые" занимают лишь 5-е место с 30-ю очками. У лидирующего "Краснодара" - 38.

Источник: "РБ Спорт"

Каррера Промес Спартак
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