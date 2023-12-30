"Промес — однозначно лучший игрок "Спартака" в этом году. У него есть класс, это лидер команды", - цитирует специалиста источник.
Напомним, московский "Спартак" становился чемпионом России в сезоне 2016/17 с Квинси Промесом в составе и Массимо Каррерой на посту главного тренера. В текущем сезоне "красно-белые" занимают лишь 5-е место с 30-ю очками. У лидирующего "Краснодара" - 38.
Источник: "РБ Спорт"
Каррера: Промес - однозначно лучший игрок "Спартака" в этом году
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера выбрал лучшего футболиста "красно-белых" в 2023-м году.
Фото: "Чемпионат"