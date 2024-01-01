"Думаю, что если Виктор Михайлович захочет, то продолжит работу с нами, опасений у меня по этому поводу нет. Если только не получит приглашение от "Барселоны" (смеется)", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Также Григорий Иванов добавил, что "Уралу" не составит сложностей договориться с Виктором Гончаренко о новом контракте.
Напомним, белорусский специалист возглавляет уральцев с лета 2022 года. Ранее он работал с командой в 2015 году. По итогам первой части текущего сезона екатеринбургский клуб расположился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "Урала" 19 набранных очков в 18 турах.
Президент "Урала": Гончаренко продолжит с нами работу. Если только не получит приглашение от "Барселоны"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможную пролонгацию соглашения с главным тренером Виктором Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"