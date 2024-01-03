"Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, всё взвешивал. Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошёл. Например, к Валерию Карпину в "Ростов". Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу", - сказал Новосельцев.
Иван Новосельцев выступал в составе "Ростова" с января 2015-го по август 2016-го и с января по июнь 2019-го года. Последним клубом в карьере Новосельцева был тульский "Арсенал". "Ростов" по итогам первой части чемпионата занимает 10-е место. В активе подопечных Валерия Карпина 21 очко в 18-ти матчах.
Иван Новосельцев, которому в августе этого года исполнится 33, провел за все время в "Ростове" 62 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Источник: "Metaratings"
Новосельцев: возобновил бы карьеру ради Карпина и "Ростова"
Экс-защитник сборной России Иван Новосельцев рассказал о готовности возобновить профессиональную карьеру.
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