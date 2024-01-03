"Тяжелый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше. Недобрали очков — достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице", - приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
Зиньковский принял участие в 24-х матчах "Спартака" во всех турнирах и отметился 3-мя забитыми мячами и 1-ой результативной передачей. Ранее 27-летний полузащитник выступал за самарские "Крылья Советов". "Спартак" после 18-ти туров занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Команда Гильермо Абаскаля уступила "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Зиньковский - о "Спартаке" в первой части сезона: не очень хорошо, потому что могли быть выше
Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский оценил первую часть сезона своей команды.
Фото: ФК "Спартак"