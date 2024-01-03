Зиньковский – болельщикам “Спартака”: спасибо, что поддерживаете нас в плохие моменты

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Полузащитник московского “Спартака” Антон Зиньковский обратился к болельщикам красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
— Спасибо всем болельщикам “Спартака”, что поддерживают нашу команду в любые моменты: и в хорошие, и в плохие. Всем крепкого здоровья и счастья! И хорошего Нового года!

В настоящее время московский “Спартак” имеет в собственном активе 30 набранных баллов. Красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Отметим, что по итогам 2023 года коллектив Гильермо Абаскаля не сумел завоевать ни одного трофея.

Источник: “Чемпионат”

Зиньковский Спартак
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