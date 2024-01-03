— Пока Ленини остается в “Краснодаре”, но очень хочет покинуть клуб. Сообщается, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к нему? Ко мне никто не обращался.
Напомним, Кевин Ленини является игроком “Краснодара” с сентября 2022 года. Его действующее соглашение с “быками” рассчитано до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 10 матчах и забил один гол.
Источник: “Матч ТВ”
Агент: Ленини остается в “Краснодаре”, но очень хочет покинуть клуб
Пьер Фернандес, агент игрока “Краснодара” Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Матч ТВ"