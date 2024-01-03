20-летний левый защитник "Каза Пия" Леонарду Лелу не ведет никаких переговоров с ЦСКА или другими российскими клубами. Слухи о возможном переезде Лелу в Россию отверг представитель футболиста мз агентства Sferico Sports.
В текущем сезоне Леонардо Лелу принял участие в 15-ти матчах чемпионата Португалии. В его активе одна голевая передача. Контракт защитника, который может играть на позиции левого вингера, с клубом "Каза Пия" истекает летом 2025-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Представитель Леонарду Лелу опроверг слухи о переговорах с ЦСКА
В агентстве Sferico Sports, предоставляющем услуги португальскому латералю "Каза Пия" Леонарду Лелу, опровергли возможный переезд футболиста в Россию.
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