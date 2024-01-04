- Начало года получилось каким-то спонтанным - очень мало играл в Первой лиге, а потом и в РПЛ не получалось выходить, но понимал, что надо работать, а уже в конце календарного года смог выиграть конкуренцию и постарался закрепиться в стартовом составе. В новом году хотел бы выиграть "Золотой мяч", ха-ха. Не знаю, возможно ли это.
Руслан Безруков, выступающий на позиции центрального полузащитника, защищает цвета "Рубина" с лета 2022 года. В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 9 матчах за казанскую команду в российской Премьер-лиге, проведя на поле 684 минуты, и отметился двумя забитыми голами. В этом розыгрыше Кубка России Безруков пять раз выходил на футбольное поле в футболке "Рубина" и не отличился результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"
Хавбек "Рубина" Безруков: в 2024 году хотел бы выиграть "Золотой мяч"
Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков признался, что в новом году хотел бы выиграть "Золотой мяч".
Фото: "БИЗНЕС Online"