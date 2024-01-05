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Широков: с 2013 года российский футбол потихоньку деградирует

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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об уровне РПЛ.
Фото: Getty Images
– Сильно ли снизился уровень РПЛ за полтора года СВО? Не за полтора года – мы с 2013 года потихоньку деградируем. Это связано с общим уровнем подготовки.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу и клубы РПЛ от участия в международных соревнованиях. Ожидается, что нас вернут на мировую арену после того, как завершится СВО.

Источник: Metaratings

Широков
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